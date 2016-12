MACRI RATIFICÓ UNA INVERSIÓN DE 16.000 MILLONES PARA CORRIENTES

En el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, el presidente Mauricio Macri anunció una inversión de nación para la provincia de Corrientes por 16 mil millones de pesos.

En el detalle se cuentan: 3 mil millones para obras de saneamiento de aguas y cloacas, 10.500 millones en recuperación de rutas y obras viales, a la vez se construirán 1.500 viviendas por un monto de 475 millones de pesos y se desarrollarán emprendimientos energéticos, productivos, culturales y turísticos, entre otros, potenciando además al sector de la salud. También confirmó que este año se va a llamar al proceso licitatorio para la construcción del segundo Puente Corrientes – Chaco.

Los 10.500 millones de pesos destinados a obras viales se discriminan así: Rutas Nacionales: 119 (completa – Corredor Correntino), 123 (Mercedes – Int. RN 12 – Corredor Correntino), 12 (Int. RN 123 – Corrientes – Corredor Correntino), 117 (Int. RN 14 – Paso Inti – Autovía y accesos a Paso de los Libres), 14 (Paso de los Libres – San José – Corredor del Mercosur), 127 (Cuatro Boca – Paraná – Corredor del Mercosur), 12 (Corrientes – Paso de la Patria – Autopista Semiurbana), 16 (Resistencia – Corrientes – Defensas del Puente General Belgrano), 16 (Resistencia – Corrientes – Segundo Puente Vial inicio de obras, traza Sur) y 12 (Paso de la Patria – Ituzaingó – Nuevas alcantarillas y puentes). Rutas Provinciales: 40 (Esteros del Iberá – Pavimentación), 94 (Pavimentación completa), 71 (Repavimentación completa) y 126 (Int. RN 14 – Sauce – Pavimentación).



En materia de infraestructura educativa, 370 millones para nuevos edificios escolares de nivel inicial, primario y secundario, plan de ampliación de escuelas por 41 millones de pesos y un fondo especial para mantenimiento y reparación de establecimientos educativos por 20 millones de pesos.



En Salud, la incorporación de 351 profesionales en el marco del Programa Médicos Comunitarios para el fortalecimiento del sistema primario y la creación de la Base Corrientes de móviles sanitarios (4 trailers sanitarios), la ampliación de la Planta de Medicamento Provincial, para el primer trimestre de este año se firmará el convenio para la ejecución en Corrientes del Programa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Banco Mundial y el apoyo en acciones sanitarias en la prevención del dengue, chiconguya y zika, mediante el envío de insumos y fumigadoras.



Ya en el sector de la producción y la industria, dentro del impulso para el Norte argentino, convenios de asistencia técnica entre el INTI y el Ministerio de Industria, la puesta en marcha del Parque Industrial de Ituzaingó y el desarrollo de los parques ya instalados en Virasoro y Santa Rosa, la asistencia técnica y financiera a empresas para el valor agregado en el secado de la madera y desarrollo de nuevos mercados y el fortalecimiento de municipios madereros.



En Energía, 100 mil transformadores rurales por 50 millones de pesos; para el sistema Ciudad de Corrientes, Estación Sarmiento y dos transformadores, lo que implica la construcción de los mismos para sustituir la energía vía combustible; en el Proyecto Cierre Norte (Paso de la Patria – Estación Pirayuí, el correspondiente tendido eléctrico y la continuación del Gasoducto Colonia Libertad – Curuzú Cuatiá y Curuzú Cuatiá – Mercedes.



En forestación, la ampliación del fondo de la Ley 25.080 de 100 millones a 265 millones para Corrientes y la utilización de residuos de la forestoindustria para la generación de energías renovables.

En Desarrollo Social, el envío de fondos y renovación del Convenio de Tarjeta Alimentaria y renovación de Programa Celíacos y en economía social, formación, capacitación y apoyo técnico a emprendedores y promoción de ferias.



En Cultura remodelación y puesta en valor del Templete San Martín en Yapeyú (Casa convertida en Museo que se encuentra desmejorada). Puesta en valor de Capilla Mboy Cuá, Museo de Arte Sacro de San Miguel y Loreto, Museo de Campo de Concepción y de Ramos Generales de Mburucuyá, refuncionalización del Museo Arqueológico de Ituzaingó y puesta en valor de la antigua estación ferroviaria de Mburucuyá. En este rubro la inversión es del orden de los 10 millones de pesos.

En Turismo, se suscribió Convenio Nación – Provincia sobre desarrollo turístico y ambiental del Parque Iberá, Programa de obras y asistencia sanitaria a municipios de la ruta Iberá por un monto de 7 millones de pesos.



En Medio Ambiente se entregarán kits de equipos oficina de ozono a 8 empresas de servicios técnicos y respecto al Parque Nacional Iberá, se tratará una cesión de jurisdicción parcial a los fines de la aplicación de Parques.



Por la Entidad Binacional Yacyretá, los acuerdos alcanzan a la red de agua potable y planta potabilizadora para Ituzaingó por 70 millones de pesos, maquinaria vial para Ituzaingó e Isla Apipé, la compra de transformador de 30 kva para Ituzaingó, la firma de acta de complemento 2016 por más de 6 millones de pesos y el pago de deuda atrasada por alrededor de 3 millones de pesos.



Conceptos del presidente



Tras encabezar una reunión del gabinete ampliado, junto al gobernador Ricardo Colombi y con quien suscribió convenios para la ejecución de obras de infraestructura, viviendas y otras mejoras, Mauricio Macri destacó que "esta nueva etapa que se abre, esperamos que desde el rol de conducir pensemos en trabajar juntos para que las oportunidades se potencien".



"Somos un único gran equipo que queremos que a los argentinos nos vaya mejor, no importa de qué partido político seamos", agregó y dijo: “Somos optimistas y queremos que cada correntino tenga la oportunidad de salir adelante en base a su esfuerzo personal".



Asimismo, fue claro y elocuente al confirmar que “este año vamos a llamar a licitación para la construcción del segundo Puente Corrientes – Chaco, que forma parte del Plan Belgrano. Junto al Gobierno correntino y del Chaco vamos a definir la traza más conveniente para ir avanzando con esta obra necesaria y postergada desde hace décadas.



En tanto, anunció que a partir del mes de marzo y como parte de la idea de conectar a Corrientes con todo el país, se reanudarán los vuelos entre el aeropuerto Fernando Piragine Niveyro y Aeroparque, “dando solución a un pedido que va a beneficiar a todos los correntinos”



Respecto al reclamo del 15% de las provincias por los recursos de Coparticipación, dejó en claro que "es legítimo, y será devuelto en pasos graduales, porque no podemos poner en riesgo el equilibrio fiscal", a la vez que afirmó: "No objeto el reclamo de las provincias y de los gobernadores, es absolutamente válido. Pero tenemos que velar por el equilibrio fiscal Estamos trabajando para que el 15% se restablezca en el tiempo.



El titular del ejecutivo nacional se mostró “contento de recibir el enorme afecto que el pueblo correntino puede dar y deposito toda mi confianza en ustedes”.



Y también se dio tiempo para comentar que en San Luis del Palmar “fuimos a la cooperativa UTRASA para ver cómo frente a la adversidad los trabajadores correntinos ponen el alma y la inteligencia. Debemos pensar de qué manera cada correntino tiene la posibilidad de salir adelante. Vamos a trabajar junto para potenciar nuestras capacidades".